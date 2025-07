Patrick Klugman dénonce le détournement du terme "génocide" contre Israël

Articles recommandés -

Lors d'une intervention sur i24NEWS, l'avocat Patrick Klugman a livré dimanche une analyse sur l'usage abusif du terme "génocide" à l'encontre d'Israël, s'appuyant sur une métaphore tirée de Lewis Carroll.

Maître Klugman évoque "Alice de l'autre côté du miroir" pour décrire un monde où tout est inversé et absurde. "Quand je vois qu'on retourne le génocide contre Israël, je me dis, on est en train de basculer, tout est retourné", déclare-t-il, soulignant cette inversion dangereuse des faits historiques.

L'avocat rappelle une chronologie cruciale : le plan de partage de la Palestine par l'ONU (novembre 1947), la déclaration d'indépendance d'Israël (14 mai 1948) et la convention sur la prévention du génocide (9 décembre 1948) s'inscrivent dans la même période historique. "Ce n'est pas par hasard", insiste-t-il. Pour M. Klugman, "Israël ce n'est pas un génocide, c'est la réparation d'un génocide". Il établit un lien direct entre la Shoah et la création d'Israël, affirmant qu'il s'agit de "la réparation d'un crime" et non d'un crime en soi.

Tout en défendant Israël, l'avocat nuance son propos : "Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe à Gaza" ni qu'il n'existe pas "des déclarations publiques israéliennes outrageantes". Cependant, il maintient fermement que "ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide" et qualifie de "monstruosité" l'obsession à vouloir le décréter comme tel. Patrick Klugman plaide pour une criminalisation de ces accusations abusives au titre de la contestation de crimes contre l'humanité.