Pierre Nora, l'historien des "lieux de mémoire", s'éteint à 93 ans

L'historien et éditeur Pierre Nora est décédé lundi à l'âge de 93 ans, laissant derrière lui une œuvre monumentale qui a transformé l'approche de la mémoire nationale française.

Une révolution intellectuelle

Son chef-d'œuvre, "Les lieux de mémoire", publié entre 1984 et 1992 en trois tomes ("La République", "La nation" et "Les France"), constitue une exploration de 4.760 pages de notre héritage collectif. Cette somme, rédigée par une centaine d'historiens prestigieux dont Georges Duby et Emmanuel Le Roy Ladurie, a fait surgir "un nouvel objet d'histoire" selon René Rémond.

"J'ai voulu étudier la mémoire nationale et, plutôt que de faire des généralités, il m'a paru plus excitant d'étudier les lieux où elle s'est condensée", expliquait-il. Du Panthéon au Tour de France, du Code civil aux monuments aux morts, cette œuvre pionnière analysait pour la première fois le phénomène commémoratif en profondeur.

Un parcours d'exception

Né en 1931 dans une famille de la grande bourgeoisie juive parisienne, agrégé d'histoire en 1958, Pierre Nora dirigea pendant 57 ans le département d'histoire de Gallimard, créant des collections devenues références. Académicien depuis 2001 et Grand prix national d'histoire 1993, il fut également directeur de la revue "Le Débat" et membre fondateur de la fondation Saint-Simon.

Intellectuel engagé qui prônait de "penser la nation sans nationalisme", il présidait depuis 2007 l'association "Liberté pour l'histoire", défendant l'indépendance des historiens face aux pressions politiques. Il partageait sa vie avec la journaliste Anne Sinclair.