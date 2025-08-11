Plan israélien pour Gaza : "un désastre annoncé d'une gravité sans précédent", dénonce Emmanuel Macron

Articles recommandés -

Le président Emmanuel Macron a dénoncé, lundi, sur BFMTV, l’annonce par le cabinet israélien de l’expansion de son opération militaire à Gaza-ville et aux camps de Mawasi, assortie d’une réoccupation de ces zones. Une décision qu’il qualifie de "désastre annoncé d’une gravité sans précédent" et de "fuite en avant dans la guerre permanente". Selon lui, "les otages israéliens et les populations de Gaza vont continuer d’être les premières victimes de cette stratégie".

Le chef de l’État a réaffirmé l’urgence de "mettre fin à cette guerre maintenant avec un cessez-le-feu permanent". La France, a-t-il poursuivi, veut agir "pour la sécurité d’Israël, la libération des otages, la reprise des actions humanitaires et le soutien aux populations palestiniennes".

Pour atteindre ces objectifs, Emmanuel Macron propose la création d’une mission de stabilisation placée sous mandat des Nations unies. Cette force aurait pour mission de sécuriser la bande de Gaza, protéger les civils, soutenir une gouvernance palestinienne capable de répondre aux besoins de la population et mener des opérations de désarmement et de démilitarisation du Hamas. "Non à une opération militaire israélienne. Oui à une coalition internationale sous mandat de l’ONU pour lutter contre le terrorisme, stabiliser Gaza et soutenir ses populations", a-t-il insisté.

Le président rappelle que cette approche avait déjà été actée lors de la conférence de juillet à New York, en partenariat notamment avec l’Arabie saoudite. Pour la première fois, un "appel unanime au désarmement du Hamas et à la libération des otages" avait été obtenu de la part des acteurs régionaux.

Emmanuel Macron appelle désormais le Conseil de sécurité à "travailler pour mettre en place cette mission et la doter d’un mandat", indiquant avoir demandé à ses équipes d’engager immédiatement des discussions avec les partenaires concernés.

Pour lui, cette initiative est "la seule voie crédible pour sortir d’une situation inacceptable pour les familles d’otages comme pour les Gazaouis", mais aussi "pour commencer à sortir de la guerre permanente et reconstruire la paix et la sécurité pour tous".

En multipliant les mises en garde et en plaidant pour une solution multilatérale, le président français tente d’ouvrir une alternative diplomatique à une nouvelle escalade militaire, tout en essayant de renforcer le rôle de la France dans la recherche d’une issue durable au conflit.