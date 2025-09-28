Ploemeur : France Palestine Solidarité demande l’annulation du concert d’Enrico Macias, la mairie refuse

Un mois après l’annulation d’un concert d’Enrico Macias à Istanbul, la présence du chanteur en Bretagne suscite à son tour une polémique. L’association France Palestine Solidarité (AFPS) a écrit au maire de Ploemeur (Morbihan), Ronan Loas, pour réclamer la déprogrammation du spectacle prévu le dimanche 2 novembre.

Dans cette lettre, dévoilée par Le Télégramme, l’organisation estime que "la situation actuelle au Moyen-Orient" rend la venue de l’artiste "particulièrement malvenue". Elle reproche à Enrico Macias ses prises de position jugées "sans nuance", accusant le chanteur d’exprimer "un soutien aveugle" à Israël et à Benjamin Netanyahou. L’association va jusqu’à qualifier ses propos d’"approbation implicite" de crimes de guerre. Une élue d’opposition a par ailleurs porté le débat au conseil municipal en déposant une question orale sur le sujet.

Face à ces critiques, le maire de Ploemeur se montre ferme. "Cette demande est inacceptable. En France, la liberté d’expression et la liberté artistique sont des piliers de notre démocratie", affirme Ronan Loas. Selon lui, il appartient à la justice de statuer sur d’éventuels dérapages, et non à des collectifs militants de décider qui peut se produire sur scène.

Enrico Macias, régulièrement visé pour ses prises de position, avait tenu à clarifier sa pensée cet été. Dans un entretien au média Legend, il déclarait : "J’ai toujours chanté la paix entre juifs et musulmans. Mon problème, c’est que je ne supporte pas la violence des terroristes. Et s’il y a eu de la violence du côté israélien, c’est à cause du Hamas."