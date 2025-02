Près de 2.000 jeunes Français au Salon de l'Aliyah et des Études à Paris

Le Salon de l’Aliyah et des Études, organisé par MASA et le Minhal HaStudentim du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration, a rassemblé près de 2.000 jeunes Français dimanche à Paris. L'événement, qui s’est déjà tenu à Marseille, Lyon et Strasbourg, présentait les opportunités d’enseignement supérieur en Israël. Le ministre de l’Aliyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, ainsi que le secrétaire général de l’Agence juive, Josh Schwartz, des responsables ministériels et des représentants des universités israéliennes étaient présents. Quatre étudiants Olim originaires de France ont partagé leurs expériences pour encourager d'autres jeunes à suivre leur parcours.

Ministère de l'Aliyah et de l'Intégration

Selon le ministère de l’Aliyah et de l’Intégration, 27 nouveaux programmes ont été ouverts cette année pour les étudiants Olim, incluant une prise en charge des frais de scolarité, une première année d'études en langue maternelle, des cours d'hébreu, une aide au logement et un accompagnement personnalisé. Près de 5.500 étudiants Olim poursuivent leurs études en Israël, dont 700 ayant rejoint ces programmes en 2024.

"L’intérêt croissant des jeunes pour l’Aliyah est un signe fort", a déclaré Ofir Sofer. "Nous investissons dans leur réussite académique et leur intégration. En renforçant les programmes avec les universités, nous facilitons leur insertion et maximisons leur impact en Israël."

Il a ajouté : "Ce soir, nous lançons à Paris un système d’accompagnement dès les premières démarches d’Aliyah. Il complète les mesures récentes facilitant l’apprentissage de l’hébreu, le logement et l’intégration professionnelle. La confiance que vous, Olim, accordez à Israël est une réponse au terrorisme."