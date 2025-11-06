Présence d'enfants voilées à l'Assemblée nationale : "inacceptable", affirme Yaël Braun-Pivet

Une polémique a secoué l'Assemblée nationale mercredi, en plein débat budgétaire, ravivant les tensions autour de la laïcité et des signes religieux. La présence en tribune d’un groupe d’enfants, dont certaines fillettes et leurs accompagnatrices portaient le voile, a provoqué une vive indignation dans la classe politique, en particulier à l'extrême droite.

L'incident a été révélé par la publication d'une photo par le média identitaire Frontières, montrant plusieurs accompagnatrices scolaires et de jeunes visiteuses voilées dans les rangs situés en hauteur du Palais Bourbon.

La réaction du camp nationaliste a été immédiate et virulente. Le député du Rassemblement National (RN), Julien Odoul, a dénoncé sur X une « infâme provocation ». « Comment peut-on tolérer que des petites filles recouvertes du voile islamique soient présentes dans les tribunes de l’Assemblée nationale, temple de la République française ? », s'est-il insurgé, appelant la Présidente de l'Assemblée à réagir.

L'élu apparenté RN, Eddy Casterman, s'est également joint aux critiques, jugeant la situation intolérable dans le lieu de la représentation nationale.

Deux heures plus tard, la réponse de la titulaire du Perchoir est tombée. Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines, a qualifié la présence de « jeunes enfants [portant] des signes religieux ostensibles » au cœur de l'institution d'« inacceptable ».

La Présidente a rappelé le vote de la loi de 2004 sur la laïcité, qui interdit ce type d’emblèmes à l’école. Elle a exhorté les responsables à faire preuve d'une « extrême vigilance pour que cela ne se reproduise pas », insistant sur une « question de cohérence républicaine ».

La déclaration de Yaël Braun-Pivet a aussitôt déclenché une réaction indignée de La France Insoumise (LFI). Le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, s'est adressé directement à la Présidente, l'accusant de donner raison à un « média d’ultra-droite » qui aurait utilisé son accréditation à des fins « racistes ». Il a demandé, non sans ironie, de préciser quel « règlement de l’Assemblée interdit les signes religieux au public qui visite » l’institution.

Interrogée sur RTL, Marine Tondelier (Écologiste) a rappelé que le port du voile à l’Assemblée nationale « n’est pas interdit » pour les visiteuses majeures, arguant que les huissiers, très stricts sur le règlement, les auraient empêchées d’entrer si cela était le cas.

Cependant, le président du Sénat, Gérard Larcher, a invoqué l'article 8 du règlement de l’Assemblée, qui impose aux visiteurs en tribune d’être « assis, découverts et en silence ». Il a surtout souligné que, s'agissant d'une sortie scolaire, la loi de 2004 s'appliquerait, interdisant aux élèves de porter des signes religieux ostensibles. Gérard Larcher a précisé : « Le temps scolaire fait partie du temps éducatif », même si, selon lui, une femme peut porter le voile dans les allées, « mais pas en tribune ».