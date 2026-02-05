Présidentielle 2027 : Jérôme Guedj se lance hors primaire

Le député socialiste Jérôme Guedj a officialisé jeudi sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, en choisissant de se présenter en dehors de toute primaire de la gauche. Une décision assumée, destinée selon lui à porter une ligne politique claire : celle d’une gauche "républicaine, européenne, universaliste et laïque", engagée à la fois sur les terrains social et écologique.

À 54 ans, l’élu PS justifie son refus de participer à une primaire qu’il juge "baroque", alors que des figures comme l’écologiste Marine Tondelier ou l’ancien proche de Jean-Luc Mélenchon François Ruffin ont déjà annoncé leur intention d’y prendre part. Jérôme Guedj s’interroge sur la cohérence idéologique de ce processus et sur la clarté des valeurs défendues, critiquant notamment ceux qui estiment possible un dialogue politique avec La France insoumise.

Invité sur France Inter, il a insisté sur ce qu’il présente comme le cœur de son engagement : une défense intransigeante des principes républicains. "On ne transige pas avec la République, la laïcité, l’universalisme", a-t-il martelé, se disant déterminé dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Il revendique également "le courage de la nuance", refusant les discours simplificateurs qui, selon lui, désignent systématiquement des boucs émissaires, qu’il s’agisse des immigrés ou des plus aisés.

Sur les questions économiques et migratoires, Jérôme Guedj plaide pour une immigration "planifiée et organisée", tout en assumant la nécessité de la contribution des plus riches à la justice fiscale et au redressement du pays. Une ligne qu’il veut à la fois ferme sur les valeurs et équilibrée sur les politiques publiques.

S’il affirme ne pas être en concurrence directe avec Raphaël Glucksmann, mieux positionné dans les sondages, le député socialiste appelle à la construction d’un "cadre collectif" permettant à la gauche d’accéder au second tour en 2027. Son entrée précoce dans la course vise, selon lui, à accélérer le travail programmatique et stratégique.

Interrogé sur l’hypothèse d’un second tour opposant La France insoumise au Rassemblement national, Jérôme Guedj s’est refusé à toute prise de position, qualifiant ce scénario de "pire possible" et affirmant vouloir tout faire pour l’éviter.