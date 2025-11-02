Présidentielle 2027 : Jordan Bardella en tête des intentions de vote

Un sondage Elabe pour La Tribune Dimanche et BFMTV confirme la dynamique du Rassemblement national (RN) pour la présidentielle de 2027. Jordan Bardella, porté par une forte mobilisation de l’électorat et le soutien d’un quart des électeurs LR et divers droite des législatives 2024, recueillerait entre 35 et 37,5 % des intentions de vote. Marine Le Pen, bien que créditée de 34 %, reste inéligible en raison d’une condamnation à cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire des assistants parlementaires européens du FN, son procès en appel étant prévu du 13 janvier au 12 février.

Le RN consolide son socle, y compris auprès des retraités, un électorat qu’il peinait jusqu’ici à séduire. Bernard Sananès, président d’Elabe, souligne que cette dynamique ne se fait pas au détriment des autres forces de droite radicale, qui atteignent désormais plus de 40 % des voix.

À droite, Édouard Philippe apparaît comme le grand perdant du sondage. L’ancien Premier ministre perd cinq points par rapport à avril, se situant à 15,5 %, malgré sa deuxième place toujours assurée. Selon Bernard Sananès, il pâtit de sa critique du macronisme et peine à incarner le changement. Parmi ses rivaux, Gabriel Attal (12,5 %) devance Gérald Darmanin (7 %).

Jean-Luc Mélenchon progresse légèrement, avec 11,5 à 13 % selon les hypothèses, et talonne Raphaël Glucksmann, tandis que la gauche reste globalement fragmentée. Du côté de LR, Bruno Retailleau stagne, loin derrière Philippe, mais devant Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. À l’extrême droite, Sarah Knafo devance Éric Zemmour grâce à son image renouvelée et ses interventions médiatiques.