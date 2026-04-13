Présidentielle 2027 : Jordan Bardella entre 34 % et 38 %, un niveau inédit à ce stade de la course

À un an de l’élection présidentielle de 2027, les premiers rapports de force commencent déjà à se dessiner. Dans ce paysage encore mouvant, Jordan Bardella apparaît comme le principal favori, porté par une dynamique sondagière particulièrement élevée. Le président du Rassemblement national recueille actuellement entre 34 % et 38 % des intentions de vote, un niveau rarement atteint à ce stade de la compétition.

Ces scores placent Bardella au-dessus des performances enregistrées par François Mitterrand et Nicolas Sarkozy avant leur accession à l’Élysée, respectivement en 1988 et en 2007. Une avance qui conforte l’image d’un candidat en position de force, même si sa candidature officielle n’a pas encore été annoncée.

En effet, l’avenir du Rassemblement national dépend encore en partie de la situation judiciaire de Marine Le Pen, dont l’éligibilité reste en suspens. Un procès en appel, prévu le 7 juillet, pourrait rebattre les cartes et influencer la stratégie du parti pour 2027.

Malgré ces sondages favorables, les observateurs appellent à la prudence. Lors des trois dernières élections présidentielles, Marine Le Pen avait enregistré un écart notable entre les intentions de vote mesurées en amont et les résultats obtenus dans les urnes. Un rappel qui souligne que, à ce stade, la course reste ouverte et que les dynamiques peuvent encore évoluer d’ici au scrutin.