Présidentielle 2027 : Marine Tondelier se lance dans la course

Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Les Écologistes et élue du Pas-de-Calais, a officialisé ce mercredi sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, dans un entretien accordé au Nouvel Obs. À la tête de la formation écologiste depuis 2022, elle présente sa démarche comme « un acte d’amour pour la France » et promet de « réparer ce qui a été abîmé » : les services publics, la démocratie, l’environnement et le lien entre les Français.

Âgée de 39 ans, l’élue d’Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen, se dit « convaincue que le chemin existe pour une victoire de notre camp ». Sa désignation officielle par le parti est prévue début décembre, avant une primaire de la gauche où se présentent déjà François Ruffin et Clémentine Autain. En revanche, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann ont d’ores et déjà refusé d’y participer.

« Je suis une femme, jeune, écologiste, issue du bassin minier : je devrai sans doute me battre deux fois plus que d’autres, mais j’y suis prête », affirme Marine Tondelier. Elle estime qu’« une présidente écologiste doit être un bouclier pour les Français », et appelle à « relever la tête » d’un pays qu’elle juge « affaibli ».