Profanation de la tombe de Robert Badinter : un suspect arrêté

Un homme de 23 ans a été interpellé mardi matin en région parisienne, soupçonné d’être l’auteur de la profanation de la sépulture de l’ancien garde des Sceaux Robert Badinter, survenue le 9 octobre dernier, quelques heures seulement avant son entrée au Panthéon. Le parquet de Nanterre a confirmé cette arrestation.

Le suspect, jusqu’ici inconnu des services de police, est actuellement entendu en garde à vue pour « profanation de sépulture » et « dégradation de bien d’autrui ». Ses motivations demeurent inconnues.

L’identification du jeune homme a été rendue possible grâce à l’analyse des images de vidéosurveillance. L’enquête, ouverte dès la découverte des tags, a été confiée à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine.

Le 9 octobre, la tombe de Robert Badinter avait été recouverte de peinture bleue avec l’inscription suivante : « Éternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République le sanctifient ». Ces inscriptions visaient directement les combats de l’ancien ministre pour l’abolition de la peine de mort et la dépénalisation de l’homosexualité. L’acte avait immédiatement provoqué une vive émotion, avec des condamnations unanimes de la classe politique et de la municipalité de Bagneux.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer si le suspect a agi seul ou s’il est lié à un groupe, certains éléments laissant envisager la piste d’une idéologie extrémiste.