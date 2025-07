Projet d’assassinat contre Olivier Pardo avocat de Benjamin Netanyahou et intervenant fréquent sur i24NEWS : enquête ouverte à Paris

Articles recommandés -

Une enquête judiciaire a été lancée par le parquet de Paris pour éclaircir un possible contrat de meurtre visant Me Olivier Pardo, avocat du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a révélé le Parisien. Cette affaire, prise au sérieux dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, soulève des craintes d'importation du conflit sur le sol français.

Tout commence le 16 juillet, lorsque Ruddy Terranova, 47 ans, un ex-bandit au passé sulfureux, se rend au cabinet de Me Pardo à Paris. Né à Marseille, orphelin marqué par la violence familiale, Terranova a passé 14 ans en prison pour braquage, où il s'est converti à l'islam radical. Fiché S, il a publié un livre en 2021 sur sa dérive vers l'extrémisme, tout en condamnant les attentats.

Lors de l'entretien, Terranova révèle avoir été missionné par des "Libanais du Hezbollah" au Sénégal pour "flinguer" l'avocat, en raison de sa défense de Netanyahou devant la Cour pénale internationale (CPI), qui a émis un mandat d'arrêt pour crimes de guerre liés à la riposte aux attaques du 7 octobre. Refusant d'exécuter le contrat, il alerte Pardo que d'autres tueurs pourraient être impliqués. Me Pardo dépose une main courante, menant à une enquête préliminaire confiée à la brigade criminelle et à la section antiterroriste (SAT). Terranova est placé en garde à vue fin juillet. Bien que prudent, le parquet note l'absence de demande d'argent, évoquant un chantage exclu. Le passé de Terranova – acquitté en 2007 pour une tentative d'assassinat sur un autre avocat et ancien indicateur de police – renforce la crédibilité. Cette affaire résonne avec des enquêtes antiterroristes impliquant des proxys criminels mandatés par des régimes comme l'Iran. Une information judiciaire est ouverte pour identifier les commanditaires. Me Pardo salue la réactivité des autorités, soulignant la protection des avocats menacés dans leur exercice.