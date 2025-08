Quand Emmanuel Macron comparait les otages israéliens aux prisonniers palestiniens lors d’une cérémonie à l’Élysée

Articles recommandés -

Lors d'une conférence de presse d'Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée sur la situation au Proche et Moyen-Orient du 13 juin 2025, le président français a mis sur un même plan les otages israéliens et les prisonniers palestiniens. Interrogé sur la situation des otages, il a déclaré : « Tous les otages, de tous les côtés », en réponse à une question incluant les « otages palestiniens ». Ces propos provoquent ce vendredi un tollé, notamment de la part du collectif TOUS 7 Octobre.

https://x.com/i/web/status/1951218688255746112

Dans une publication sur X, le collectif a dénoncé une « déclaration choquante » : « Il n’y a pas d’otages des deux côtés. On ne peut pas comparer les otages israéliens du 7 octobre, enlevés par le Hamas dans une explosion de violence barbare et retenus dans des conditions inhumaines, aux prisonniers palestiniens détenus en Israël, qui bénéficient de droits garantis par une démocratie. » Le collectif, qui milite pour la libération des otages capturés lors de l’attaque du Hamas en 2023, a jugé cette équivalence « inacceptable ».

"Alors qu’on venait de se sentir trahis par l’annonce d’Emmanuel Macron de reconnaître l’État de Palestine sans même tenir compte de sa promesse de ne le faire qu’après la libération des otages, on tombe sur cette vidéo qui date du 14 juin, et c’est vraiment un choc de constater qu’il fait un amalgame ignoble entre les otages israéliens retenus par le Hamas dans des conditions déplorables et les prisonniers palestiniens", témoigne Jean-David Ichay, président du collectif à i24NEWS.

Cette polémique intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la France et Israël, exacerbées par la reconnaissance par Paris d’un État palestinien en juillet 2025.