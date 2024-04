Bernard Arnault élu pour la seconde fois "l’homme le plus riche au monde" avec 215 milliards d’euros

Avec une fortune estimée à 1,2 milliard d'euros, le créateur de luxe Christian Louboutin fait partie des nouveaux milliardaires français, selon un classement publié ce vendredi par Forbes.

Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Pour la première fois, les héritiers d’Olivier Dassaut, décédé en 2021 dans un accident d’hélicoptère, intègrent aussi le palmarès. Il s’agit de ses enfants Helena et Rémi, et de sa veuve Natacha Nikolajevic. A eux trois, ils pèsent désormais 2,5 milliards de dollars, selon le magazine. Daniel et Bris Rocher figurent également parmi les dix nouveaux entrants français. Eux, ont hérité de l’empire cosmétique Yves Rocher avec une fortune estimée à 2,4 milliards de dollars.

Robert Peugeot

Vient ensuite la famille Peugeot : Marie-Hélène Peugeot-Ronconi, la fille de l’industriel Pierre Peugeot, et Robert Peugeot, l’actuel président de Peugeot Invest. La première est créditée de 1,4 milliard de dollars, le second, de 1,3 milliard. Bernard Charlès, PDG du groupe Dassault Systèmes, et Jean Madar, fondateur de l’entreprise Interparfums (1,1 milliard). Enfin Phillippe Bénacin (1 milliard) intègre, lui aussi, le classement pour la première fois.