Rachel Binhas : "Une partie de la gauche oublie qu'elle était la gauche de Dreyfus"

Articles recommandés -

La journaliste de Marianne dénonce les "obsessions multiples" dans le conflit israélo-iranien et le "virage" pris par une partie de la gauche française depuis le 7 octobre.

Des narratifs qui s'affrontent

Rachel Binhas identifie une "concurrence des narratifs" dans l'analyse du conflit israélo-iranien. D'un côté, "ceux qui s'opposent à toute action armée d'Israël, quelle qu'elle soit", de l'autre, ceux qui estiment légitime qu'Israël empêche "le régime iranien des mollahs de se doter de l'arme nucléaire". La journaliste dénonce particulièrement la théorie du "sud-global" présenté comme un "bloc monolithique" victime d'Israël. Elle rappelle que de nombreux pays du Sud sont en réalité "partenaires militaires d'Israël" : Corée du Sud, Philippines, Thaïlande, Inde, Argentine, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire.

L'Iran isolé sur la scène internationale

Contrairement aux craintes d'embrasement mondial, Rachel Binhas souligne que "l'Iran est en réalité isolé sur la scène internationale". Ses "fameux proxys" - Hezbollah, Hamas, Syrie - sont "particulièrement fragilisés", tandis que la Russie et la Chine maintiennent "une forme d'ambiguïté".

Le combat de l'image négligé par Israël

La journaliste regrette qu'Israël "ne se soucie que très peu de son image", alors que "derrière le narratif, il y a une manière de transmettre l'information aux autres générations". Elle appelle à un "devoir d'honnêteté" journalistique, rappelant que l'AIEA a confirmé que l'Iran était "très près de se doter de l'arme nucléaire".

Le "virage" de la gauche française

Rachel Binhas s'inquiète du "virage" pris par "une partie de la gauche" qui "oublie son héritage, qu'elle était la gauche de Dreyfus". Citant Jean-Luc Mélenchon, elle y voit "quelque chose de plus profond qui relève de convictions et d'idéologies", un tournant "qui sera étudié dans les années à venir" et qui "se poursuit depuis le 7 octobre".