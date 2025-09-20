Raphaël Enthoven, cible de militants antisionistes lors d’une séance de dédicaces à Paris

Articles recommandés -

Une séance de dédicaces de Raphaël Enthoven à la FNAC Saint-Lazare, vendredi soir, a été perturbée par une soixantaine de militants antisionistes, venus protester contre sa présence.

Le rassemblement avait été appelé par la CGT FNAC, avec le soutien du député LFI Thomas Portes, qui avait dénoncé sur X (ex-Twitter) les propos du philosophe selon lesquels « il n’existe aucun journaliste à Gaza », l’accusant de reprendre « la rhétorique des génocidaires israéliens ».

Sur place, l’ambiance a rapidement dégénéré. Selon la journaliste Nora Bussigny, les manifestants ont hurlé des insultes alors que Raphaël Enthoven tentait simplement d’évoquer sa mère et sa maladie devant ses lecteurs.

https://x.com/i/web/status/1969084665337102620 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une agression physique a même eu lieu : une femme venue pour une dédicace a été frappée par un militant, provoquant l’intervention des agents de sécurité. Enthoven a dénoncé ces violences dans un message ferme publié sur les réseaux sociaux :

« À tous ceux qui croient réussir, par l’intimidation, à m’empêcher de parler, comme au misérable député qui les y encourage : vous ne me faites pas peur et vous ne me ferez jamais taire. Je vais où je veux. Je dis ce que je veux. »

L’écrivain a vu sa participation à plusieurs événements contestée ces derniers mois. Malgré la tension, il a poursuivi la rencontre avec ses lecteurs, salué par plusieurs témoins pour avoir « tenu bon » face à la pression.