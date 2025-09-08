Raphaël Enthoven finalement réinvité au festival de Besançon après la polémique sur Gaza

Articles recommandés -

Raphaël Enthoven participera bien à Livres dans la Boucle (19–21 septembre) après un rétropédalage de la maire écologiste de Besançon, Anne Vignot. La Ville avait initialement déprogrammé l’essayiste, invoquant un risque de troubles à l’ordre public lié à des propos tenus le 15 août sur X — « Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse. »

Face au tollé suscité dans le milieu littéraire et aux menaces de désistement de plusieurs auteurs — le président d’honneur du festival, David Foenkinos, avait, selon France Inter, envisagé de renoncer — l’exécutif communautaire a finalement voté la reprogrammation, assortie d’une « sécurisation adaptée ». Anne Vignot affirme ne jamais avoir voulu « censurer » l’écrivain, mais préserver la sérénité de l’événement.

Enthoven, qui publie cette rentrée L’Albatros, s’est dit prêt à répondre à « l’invitation chaleureuse » de la mairie, tout en estimant qu’il s’agissait bien d’un acte de censure corrigé a posteriori. Il dit se réjouir de « parler littérature » avec les Bisontins. Cette volte-face acte un compromis : maintenir la programmation au nom de la liberté d’expression, tout en renforçant le dispositif de sécurité pour prévenir d’éventuels débordements. Reste, à l’approche du week-end littéraire, à voir si les éditeurs et auteurs hésitants confirmeront leur venue et si la discussion retrouvera le terrain des livres plutôt que celui des polémiques.