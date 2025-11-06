Raphaël Enthoven relaxé après ses propos accusant LFI d’antisémitisme

Le philosophe Raphaël Enthoven a été relaxé jeudi par le tribunal correctionnel de Paris, après avoir été poursuivi pour injure publique par La France insoumise (LFI). Le mouvement reprochait à l’essayiste de l'avoir qualifié, sur le réseau X, de "mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite".

Dans leur jugement, les magistrats ont estimé que ces propos n’excédaient pas les limites de la liberté d’expression, compte tenu du contexte politique et médiatique dans lequel ils avaient été tenus. Le tribunal a rappelé que ces déclarations s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général sur la responsabilité des acteurs politiques dans la montée de la haine et de la violence, notamment sur fond d’antisémitisme.

Les faits remontent au 1er mai 2024, jour où Raphaël Enthoven avait réagi à l’agression du député européen Raphaël Glucksmann à Saint-Étienne. Ce dernier avait été exfiltré d’un cortège syndical sous des jets de peinture et de canettes. À quelques semaines des élections européennes, il avait alors pointé du doigt des militants de LFI parmi ses agresseurs, accusation relayée par des témoins sur place.

Le tribunal a souligné que les propos du philosophe s’inscrivaient dans la continuité de polémiques récurrentes autour de certaines prises de position jugées violentes, outrancières ou antisémites de membres de La France insoumise.

À la sortie du tribunal, Raphaël Enthoven a salué la décision de justice, y voyant une reconnaissance du droit à l’opinion : "La France insoumise est un mouvement antisémite, passionnément antisémite. Le dire relève désormais du débat, ce n’est pas un délit", a-t-il déclaré.