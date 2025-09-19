Reconnaissance d'un Etat palestinien : "Emmanuel Macron offre un siège à l'ONU au Jihad", assure Sarah Knafo

Articles recommandés -

En reconnaissant un Etat palestinien maintenant, Emmanuel Macron offre un Etat aux terroristes. C'est ce qu'a affirmé Sarah Knafo jeudi alors qu'elle l'invitée des Grandes Gueules sur RMC. L'eurodéputée du parti Reconquête déplore un timing inapproprié.

"Je ne suis pas contre les deux Etats comme solution de long terme, mais là on voit bien que c'est impraticable. Emmanuel Macron est en train d'offrir un siège à l'ONU au Jihad", a-t-elle asséné, avant de détailler l'inconsistance et les risques d'une démarche précoce.

https://x.com/i/web/status/1968970624912499134

"Un Etat suppose un territoire, une population et une autorité politique. Quel territoire est censé couvrir l'Etat de Palestine ?. On voit bien déjà que c'est problématique", a-t-elle souligné, poursuivant : "En ce qui concerne la population, [celle de Gaza] a élu le Hamas et compte 60 % de gens qui lui expriment encore aujourd'hui leur soutien. En pratique, cela revient donc à offrir un Etat au Hamas", a-t-elle conclu, rappelant que les premières félicitations à Emmanuel Macron après sa déclaration du 25 juillet exprimant sa volonté de reconnaître un Etat palestinien étaient venues du Hamas. "Ils ont très bien compris qu'ils en bénéficieraient."