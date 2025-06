Reconnaissance d'un Etat palestinien : "Ne donnez pas le sentiment que la France se soumet à l'horreur islamiste" (Roger Karoutchi)

Le sénateur LR Roger Karoutchi a vivement critiqué mercredi la perspective d'une reconnaissance française de l'État palestinien le 18 juin, établissant un parallèle saisissant avec l'appel du général de Gaulle en 1940.

Lors d'une question au gouvernement sur Public Sénat mercredi, Karoutchi a rappelé les quatre conditions posées par Emmanuel Macron pour une éventuelle reconnaissance : la libération de tous les otages, l'éviction complète du Hamas, le renouvellement de l'autorité palestinienne et l'accord avec les États arabes.

"Aujourd'hui, aucune de ces quatre conditions n'est remplie", a martelé le sénateur, dénonçant l'incohérence d'une reconnaissance dans ces circonstances. Il a souligné les incertitudes entourant cette éventuelle décision : "On ne sait pas avec quels dirigeants, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quel gouvernement."

-C'est par une référence historique que M. Karoutchi a conclu son intervention, établissant un parallèle entre le 18 juin 1940 et une possible annonce le 18 juin 2025. "Le 18 juin 1940, le général de Gaulle a dit non à l'horreur nazie. Ne donnez pas le sentiment le 18 juin 2025 que la France et le chef de l'État se soumettent à l'horreur islamiste."

Cette comparaison, qui assimile une reconnaissance diplomatique à une "soumission" face au terrorisme, illustre les tensions au sein de la classe politique française sur cette question palestinienne, particulièrement sensible depuis les attaques du 7 octobre et la guerre à Gaza.