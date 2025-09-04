Reconnaissance d'un État palestinien par la France : "un coup de poignard dans le dos d’Israël", estime Robert Ménard

Articles recommandés -

Invité sur CNews, le maire de Béziers Robert Ménard a réagi avec virulence à la politique étrangère d’Emmanuel Macron, notamment sur le dossiers palestinien. S’il a salué la diplomatie française vis-à-vis de Moscou, il a dénoncé la volonté affichée du président de reconnaître un État palestinien dans le contexte actuel.

“Sur l’Ukraine, bravo, bravo, bravo, j’applaudis”, déclare Ménard, rappelant son soutien à la résistance ukrainienne face à l’invasion russe. “Un million de morts causés par la Russie ! On peut penser ce qu’on veut de Zelensky, mais ce n’est pas lui qui a envahi la Russie”, insiste-t-il, soutenant la ligne diplomatique de Paris pour garantir la sécurité de l’Europe.

En revanche, sur la question palestinienne, le ton change radicalement. “Reconnaître aujourd’hui un État palestinien, c’est donner raison au Hamas”, estime Ménard, dénonçant une décision qu’il juge “dangereuse” et “incompréhensible”. Selon lui, une telle reconnaissance serait perçue “comme une victoire” par le mouvement terroriste : “Regardez comment le Hamas applaudit le chef de l’État, c’est grave !”

L’élu va plus loin, considérant cette orientation diplomatique comme “un coup de poignard dans le dos d’Israël” mais aussi “de la communauté juive en France”. Face à la montée des actes antisémites, il reproche à Emmanuel Macron son “mutisme” et son absence de participation aux mobilisations, notamment la marche contre l’antisémitisme. “Ne pas trouver les mots qu’il faut, c’est les trahir”, affirme-t-il.

Ménard rappelle avoir récemment planté un arbre en mémoire d’Ilan Halimi, et inauguré une “place du 7-Octobre” à Béziers, en hommage aux victimes des attaques menées par le Hamas en Israël. “Le 7 octobre, c’est un pogrom, le plus grand malheur pour le peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale”, insiste-t-il.

S’il reconnaît la gravité de la situation humanitaire à Gaza, Ménard défend l’armée israélienne : “Ce qui arrive là-bas est terrible, mais l’armée israélienne ne viole pas les femmes et ne tue pas les bébés volontairement, contrairement à ce qu’a fait le Hamas.”

Avec ces déclarations, Robert Ménard se positionne une nouvelle fois comme l’un des soutiens les plus affirmés d’Israël sur la scène politique française.