Reconnaissance d'un Etat palestinien : "Une victoire pour les néo-nazis du Hamas", selon le maire de Cannes

Interrogé mardi sur BFMTV pour savoir s'il ferait partie des maires à faire flotter le drapeau palestinien dans leur ville le jour de la reconnaissance d'un Etat palestinien par la France, David Lisnard a exprimé une position sans ambiguïté : "La reconnaissance de l'Etat de Palestine aujourd'hui constitue pour moi une erreur et même une faute", a-t-il dit.

Le maire LR de Cannes a d'abord souligné les zones de flou concernant l'Etat que l'on s'apprête à reconnaître : "Que va-t-on reconnaître ? Quel territoire, quels dirigeants ? Quels sont les dirigeants qui peuvent aujourd'hui incarner l'Etat palestinien et qui ne soient ni corrompus ni terroristes ?", a-t-il interrogé.

Il s'insurge par ailleurs du timing de cette reconnaissance, la qualifiant de "victoire" pour le Hamas : "Procéder à cette reconnaissance alors que nous sommes encore dans les suites du 7 octobre est scandaleux. C'est une énorme victoire pour les néo-nazis du Hamas", a-t-il déploré, affirmant que la solution à deux Etats devait impérativement passer par des négociations directes entre les Palestiniens, Israël. Pour David Lisnard, "c'est à cela qu'on devrait travailler, au lieu de faire de la démagogie".

Pour terminer, il a pointé le fait que les conditions énoncées par Emmanuel Macron en juin pour la reconnaissance d'un Etat palestinien n'étaient pas remplies. "Je comprends d'autant moins Emmanuel Macron qu'il avait fixé comme préalable à cette reconnaissance la libération de tous les otages vivants et morts"', a-t-il conclu.