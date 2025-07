Reconnaissance de l'État de Palestine : "On ne fonde pas un État sur le sang des innocents" (Sarah Knafo)

Articles recommandés -

La décision d’Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien suscite une levée de boucliers au sein du parti Reconquête. La députée européenne Sarah Knafo, dans une tribune au FigaroVox, dénonce une « illusion diplomatique » qui récompenserait le Hamas. « On ne fonde pas un État sur le sang des innocents », écrit-elle, soulignant que 60 % des Palestiniens soutiennent ce groupe djihadiste, selon un sondage du Palestinian Center for Policy and Survey Research. Elle critique le soutien implicite au Hamas, dont la charte appelle à l’élimination d’Israël, et s’étonne que l’Égypte refuse d’accueillir les réfugiés de Gaza par crainte de déstabilisation. Pour Sarah Knafo, Emmanuel Macron agit par « calcul, cynisme ou narcissisme », offrant un siège à l’ONU à un mouvement terroriste.

https://x.com/i/web/status/1948776404121763841 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

De son côté, Éric Zemmour, président de Reconquête, renchérit sur X, invoquant le général de Gaulle : « La politique étrangère de la France doit se fonder sur les réalités », pas sur « des chimères ». Il accuse Macron de flatter « le fanatisme de sa rue arabe » en France, au détriment des Français et des alliés internationaux. Pour Eric Zemmour, cette reconnaissance trahit une vision réaliste, sapant la sécurité d’Israël et fragilisant la diplomatie française.

https://x.com/i/web/status/1948666203758584319 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alors que Macron prépare sa démarche pour septembre à l’ONU, le parti s’aligne sur Israël, dénonçant un geste qui légitime le terrorisme.