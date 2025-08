Reconnaissance de l'Etat palestinien : les Français toujours profondément divisés

Articles recommandés -

L’annonce d’Emmanuel Macron de reconnaître l’État de Palestine en septembre prochain continue de diviser l’opinion publique. Selon un sondage YouGov pour Le HuffPost, les Français se montrent partagés : 39 % soutiennent la décision, tandis que 41 % s’y opposent. Un écart minime qui révèle l’ampleur du clivage sur cette question hautement sensible.

Le soutien est plus marqué chez les jeunes (48 % des 18-34 ans) et dans les grandes villes, notamment en région parisienne. À l’inverse, les plus de 55 ans se montrent plus réservés, avec seulement 36 % d’avis favorables. Sur le plan politique, seuls les sympathisants de gauche expriment un soutien massif (71 %), tandis que les électeurs de droite et d’extrême droite y sont majoritairement hostiles (70 à 75 %). Du côté du camp présidentiel, l’adhésion reste timide (53 %), à l’image des hésitations passées du chef de l’État.

Emmanuel Macron avait d’abord évoqué cette reconnaissance en décembre 2024, mais sans passer à l’acte, préférant attendre un consensus européen. Face au manque de coordination et à la détérioration de la situation au Proche-Orient, notamment après l’éclatement du conflit Iran-Israël en juin, l’Élysée a décidé d’agir seule. Une stratégie revue en juillet, avec l’objectif assumé de créer un "effet domino". Paris espère désormais entraîner d’autres pays, comme le Canada et le Portugal, à prendre position lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre.

L’initiative française a déclenché de vives critiques en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, soutenu par Donald Trump, accuse Paris de légitimer le Hamas. Mais sur le terrain, la pression s’intensifie également contre le gouvernement israélien. Le 4 août, 600 anciens hauts responsables militaires et des services de renseignement israéliens ont appelé à l’arrêt immédiat de la guerre à Gaza, exhortant Trump à faire pression sur Netanyahou. "Cette guerre n’est plus juste. Elle fait perdre son âme à Israël", affirment-ils dans une vidéo virale.

En toile de fond, la reconnaissance de la Palestine par la France s’inscrit dans une dynamique diplomatique incertaine, entre convictions humanitaires, calculs géopolitiques et fractures profondes de l’opinion publique.