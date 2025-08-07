Reconnaissance de l’État palestinien : Macron appelle la communauté juive à rester fidèle à son universalisme

Articles recommandés -

Le dernier Conseil des ministres avant la pause estivale, tenu le 30 juillet, et dont le contenu a été rapporté par l'Opinion, a été marqué par un échange intense entre Emmanuel Macron et Manuel Valls autour de la reconnaissance prochaine par la France d’un État palestinien. Une décision annoncée par le chef de l’État le 24 juillet, et qui continue de diviser jusque dans les plus hautes sphères de l’exécutif.

Manuel Valls, ministre des Outre-mer, a exprimé ses réserves en toute fin de réunion. Tout en réaffirmant son soutien à la solution à deux États, il s’est interrogé sur le "timing" de cette reconnaissance, craignant qu’elle soit perçue comme une récompense au Hamas, responsable de l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Il a également pointé la disparition des conditions initialement posées par Emmanuel Macron en avril dernier, notamment concernant la réforme de l’Autorité palestinienne.

Face à lui, le président a défendu sa position, précisant qu’il n’avait jamais parlé de "préalables", mais de "conditions accompagnantes" pouvant servir de leviers diplomatiques. Selon l’Élysée, cette reconnaissance pourrait s’accompagner d’une reconnaissance de facto, de l’ouverture d’ambassades ou encore d’un soutien à une demande de siège à l’ONU.

Le débat a pris une tournure plus sensible lorsque Manuel Valls a évoqué le risque de fracture entre l’exécutif et la communauté juive. Emmanuel Macron lui a répondu en appelant cette dernière à ne pas renier sa tradition universaliste. "L’histoire de la communauté juive, c’est l’universalisme", a-t-il affirmé, tout en mettant en garde contre certaines dérives radicales en son sein.

Il a également souligné que si tous les juifs ne se reconnaissent pas dans la politique de Benjamin Netanyahou, il est tout aussi injuste d’essentialiser les Palestiniens comme des soutiens au Hamas. Une façon pour le président de rappeler que son engagement pour la reconnaissance d’un État palestinien s’inscrit dans une logique de justice et d’équilibre, non d’alignement politique.

Cet échange, respectueux mais tendu, illustre les lignes de fracture que cette décision soulève au sein même du gouvernement, dans la société, et dans les relations de la France avec ses communautés.