Reconnaissance de l’État palestinien : passe d'armes entre Olivier Faure (PS) et Yonathan Arfi (CRIF)

Une publication d’Olivier Faure, chef du Parti socialiste, a déclenché une passe d'armes ce dimanche. L’élu a appelé les mairies françaises à faire flotter le drapeau palestinien le 22 septembre, jour où la France doit reconnaître officiellement l’État palestinien.

« Le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l’État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies », a écrit Faure sur X (ex-Twitter).

https://x.com/i/web/status/1967268450721751206

Une proposition immédiatement dénoncée par Yonathan Arfi, président du Crif. Dans une réponse, il a reproché à Faure de ne pas avoir eu le même élan pour les victimes israéliennes du Hamas. « Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages retenus à Gaza. Ni les drapeaux du Sud-Soudan ou du Kosovo quand la France les a reconnus », a-t-il rétorqué, ajoutant que « la France a besoin d'apaisement, pas de surenchère démagogique et clientéliste ».

https://x.com/i/web/status/1967308839520510131

Cet échange intervient dans un climat politique tendu, à dix jours de la reconnaissance officielle de l’État palestinien par Paris.

La décision, saluée par une partie de la gauche et des associations pro-palestiniennes, est en revanche critiquée par la communauté juive et de nombreux élus qui craignent qu’elle accentue les divisions en France, déjà marquée par une forte hausse des tensions depuis le début de la guerre à Gaza.