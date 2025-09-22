Reconnaissance de l’État palestinien : "un jour triste pour la France" (Marion Maréchal)

Articles recommandés -

La députée européenne Marion Maréchal a vivement critiqué lundi matin sur CNEWS la décision d’Emmanuel Macron de reconnaître officiellement l’État de Palestine lors du sommet de l’ONU. Selon elle, cette initiative est « un triste jour pour la France » et revient à « récompenser les attaques monstrueuses et terroristes du 7 octobre », menées par le Hamas contre Israël.

Pour Marion Maréchal, cette reconnaissance aurait dû être conditionnée à la libération des otages, au désarmement du Hamas et à l’organisation d’élections libres, excluant toute participation du mouvement islamiste. Elle y voit surtout la manœuvre d’un président « affaibli et impopulaire » qui cherche à « exister sur la scène internationale » et à flatter « une partie de l’électorat français sensible à la cause palestinienne ».

Elle accuse Emmanuel Macron d’instrumentaliser le conflit israélo-palestinien dans un contexte d’« extrêmes tensions ethno-communautaires » en France. Selon elle, le drapeau palestinien est désormais associé aux blocages, aux manifestations violentes et à la « haine de la France ». Marion Maréchal s’inquiète par ailleurs de l’explosion des actes antisémites depuis l’attaque du Hamas, dénonçant l’attitude de l’extrême gauche, qu’elle accuse de complaisance pour séduire une partie de l’électorat musulman. Elle redoute les conséquences de cette situation sur la cohésion nationale, soulignant le départ croissant de Français juifs qui « ne se sentent plus en sécurité ». Enfin, elle estime que cette décision s’ajoute au bilan géopolitique et identitaire désastreux du chef de l’État : « Emmanuel Macron aura fait énormément de mal à la France. En 2027, il faudra être prêt à reconstruire et à tourner la page. »