Reconnaissance de la "Palestine" : Macron se défend, l'opposition de droite l'accuse de légitimer le Hamas

"Je défends le droit légitime des Palestiniens à un État et à la paix, comme celui des Israéliens à vivre en paix et sécurité, l'un et l'autre reconnus par leurs voisins", affirme Emmanuel Macron

i24NEWS 3 min 3 min