"Reconnaître aujourd'hui l'État de Palestine, c'est faire fi des morts du 7 octobre" : Valérie Boyer fustige l'initiative de Macron

Dans une intervention mercredi soir sur i24NEWS, la sénatrice Valérie Boyer, vice-présidente du groupe Les Républicains au Sénat, a justifié sa position ferme contre la reconnaissance d'un État palestinien par la France, une initiative récemment évoquée par Emmanuel Macron.

107 sénateurs mobilisés contre la décision présidentielle

Figure de proue d'une mobilisation parlementaire d'ampleur, Valérie Boyer a cosigné avec 106 autres sénateurs une lettre ouverte adressée au président de la République pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une "grave erreur diplomatique".

"Cette proposition de reconnaissance par Emmanuel Macron contredit d'abord les propos qu'il avait tenus auparavant," a-t-elle souligné, pointant l'incohérence temporelle d'une telle initiative. "Reconnaître aujourd'hui l'État de Palestine, c'est faire fi des morts du 7 octobre," a martelé la sénatrice.

"Une caution à la diplomatie des otages"

Pour l'élue marseillaise, la reconnaissance d'un État palestinien dans le contexte actuel reviendrait à légitimer les actions du Hamas : "Ce serait donner une caution, ce serait en fait que la diplomatie des otages, la diplomatie des pogroms, l'horreur fonctionne et permet cette reconnaissance." Loin de rejeter le principe même d'un État palestinien, Valérie Boyer a rappelé que la position française traditionnelle est celle d'une "solution à deux États", mais avec une condition sine qua non : "Deux États qui se respectent, deux États qui se reconnaissent l'un et l'autre, deux États qui ne prennent pas leur population comme bouclier humain."

Témoignage direct des menaces quotidiennes en Israël

Évoquant son récent voyage en Israël, la sénatrice a partagé son expérience personnelle des attaques de drones et de roquettes : "Lorsque j'étais en Israël il y a quelques jours, à plusieurs reprises nous avons entendu les sirènes et c'était des bombes outils."

Elle a dénoncé le silence médiatique français sur cette réalité quotidienne : "Ça, on ne le dit jamais effectivement à la télé française, c'est que tous les jours, plusieurs fois par jour, les Israéliens sont visés par les outils qui sont les proxys de l'Iran."

La question des otages comme préalable incontournable

La sénatrice a fait de la libération des otages un préalable absolu à toute avancée diplomatique : "Tant que la situation des otages n'est pas réglée, il n'y a pas de possibilité d'avancer." Une position qui s'aligne sur celle du gouvernement israélien, pour qui le retour des otages reste une priorité non négociable. Réagissant aux propos de Nathalie Loiseau, députée européenne Renew qui avait déclaré que "les Palestiniens étaient parqués comme des animaux à Gaza", Valérie Boyer a rétorqué : "Si les Palestiniens sont parqués, c'est probablement par le Hamas qui s'en sert comme bouclier humain." La sénatrice a également mis en avant des informations suggérant une montée de la contestation contre le Hamas au sein même de Gaza : "Aujourd'hui la population gazaouie en a assez d'être prise en otage et de servir de bouclier humain au Hamas et commence à se révolter."

Elle a notamment évoqué un incident dans un hôpital "où les médecins ont refusé d'aller travailler parce que c'était le refuge du Hamas", illustrant selon elle le rejet grandissant de l'emprise du mouvement terroriste islamiste par certains Gazaouis, "même si bon nombre d'entre eux ont participé au pogrom du 7 octobre."

"On ne peut pas reconnaître un État terroriste"

En conclusion de son intervention, Valérie Boyer a résumé sa position sans ambiguïté : "Aujourd'hui on ne peut pas reconnaître un État terroriste." Cette intervention de la vice-présidente du groupe LR au Sénat illustre la profonde division qui traverse la classe politique française sur la question palestinienne, alors que le président Macron semble déterminé à avancer vers une reconnaissance que ses opposants qualifient de "précipitée" et "dangereuse".