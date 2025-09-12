"Reconnaître l’État de Palestine, c’est désavouer le Hamas et l'isoler définitivement" (Jean-Noël Barrot)

Articles recommandés -

À la veille d’un vote historique à l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a défendu ce vendredi sur France Inter la décision de la France de soutenir la reconnaissance d’un État palestinien.

Face aux critiques, le ministre a tenu à clarifier la position du gouvernement.

« Contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, nous n'avons aucune sympathie pour le Hamas, coupable du pire massacre antisémite de notre histoire, dans lequel 51 Français ont été tués », a-t-il rappelé. Barrot a souligné que la France avait démontré sa fermeté dès les premiers jours en organisant à Paris une coalition internationale contre le Hamas et en asséchant ses financements.

https://x.com/i/web/status/1966432963987374398 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon lui, la résolution française qui doit être soumise ce 12 septembre aux Nations Unies vise précisément à isoler et condamner le Hamas : « Aujourd’hui sera retenu comme le jour de l’isolement international définitif du Hamas », a-t-il déclaré, ajoutant que le texte appelle au désarmement du mouvement terroriste et à son exclusion de toute participation future à la gouvernance palestinienne. Cette initiative, fruit de neuf mois de travail diplomatique, se veut "un geste fort" pour relancer une perspective politique au Proche-Orient, tout en marginalisant le Hamas. Mais l’opposition s’insurge. Le député Julien Odoul (RN) a dénoncé sur X « un cadeau offert aux terroristes », affirmant que reconnaître un État palestinien reviendrait à « donner une légitimité et une respectabilité aux barbares islamistes qui ont massacré 1 200 civils innocents le 7 octobre 2023 ». Le vote de l’ONU s’annonce donc très scruté, tant sur la scène internationale qu’au sein du débat politique français.