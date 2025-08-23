Refus d’accès de jeunes Israéliens dans un centre de loisirs : Bruno Retailleau dénonce une "affaire grave"

Articles recommandés -

Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, a vivement réagi vendredi à l’affaire du gérant d’un parc de loisirs des Pyrénées-Orientales placé en garde à vue pour avoir refusé l’accès à 150 mineurs israéliens.

https://x.com/i/web/status/1958946205339193544 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Cette affaire, elle est grave. Elle s’inscrit, depuis le 7 octobre 2023, dans un contexte où les actes antisémites sont en train d’exploser », a-t-il déclaré sur BFMTV, rappelant que la France connaît une hausse inédite de faits liés à la haine anti-juive. Pour lui, ce type d’incident « n’est pas notre conception de la République, ni de la dignité humaine ».

Bruno Retailleau a mis en garde contre une dérive inquiétante : « La prochaine étape, c’est de mettre des pancartes devant des commerces interdits aux Juifs. Vous vous rendez compte ? On en est là aujourd’hui en France. » Tout en soulignant qu’une enquête est en cours et qu’il convient de rester prudent, le sénateur a appelé à une réponse judiciaire exemplaire. « Si tel est le cas, j’espère que la justice sera très ferme. On ne peut rien laisser passer », a-t-il insisté. Cette réaction intervient alors que le parquet de Perpignan a ouvert une enquête pour « discrimination fondée sur la religion », un délit passible de trois ans d’emprisonnement.