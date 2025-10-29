Réseaux sociaux : Macron convoque 200 experts pour « sauver la démocratie »

Le président français Emmanuel Macron a réuni mardi à l'Élysée près de 200 experts pour réfléchir à des solutions face aux menaces que représentent internet et les réseaux sociaux pour la démocratie, la santé mentale et l'intégrité des élections. Un nouveau cheval de bataille pour le chef de l'État dans la dernière ligne droite de son quinquennat.

« J'ai besoin de vous », « je vais me démultiplier aussi » : Emmanuel Macron a appelé les quelque 200 chercheurs, responsables d'associations, neuropsychologues, entrepreneurs et élus présents à proposer des pistes concrètes d'ici la fin de l'année. « Il faut lancer le travail de résistance, créer une plateforme d'action, bâtir un projet d'action commun », au-delà des mesures législatives et réglementaires, a-t-il déclaré.

Le débat, qui s'est tenu en présence de quelques médias dont l'AFP, portait également sur l'impact des écrans sur la santé mentale des enfants, un sujet déjà largement abordé par le président ces derniers mois. Pendant plus de deux heures, les intervenants se sont succédé dans une séquence rappelant le Conseil national de la Refondation (CNR), l'outil initié par Macron en 2022 pour tenter de rénover le débat démocratique.

Parmi les thèmes majeurs : les algorithmes créés par les plateformes pour capter l'attention des usagers et l'orienter à des fins idéologiques ou publicitaires, générant des intérêts financiers colossaux. « Ce qui se joue avec les algorithmes, c'est l'émergence d'un nouveau pouvoir » aux côtés de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, « qui lui n'a pas encore de contrepouvoirs », a expliqué Hugo Micheron, spécialiste des ingérences islamistes sur les réseaux. Il a plaidé pour la création de « contre-algorithmes de supervision ».

David Colon, historien de la propagande et de la manipulation de masse, a renchéri : « Dans le monde numérique, le marché des idées est entre les mains d'un petit nombre de grandes entreprises américaines, chinoises et russes qui ont toujours fait prévaloir leurs intérêts. » Il a cité l'exemple de la Moldavie, où « le premier client de Facebook fut le Kremlin dans ses opérations d'ingérence dans les élections ».

Les experts ont avancé plusieurs pistes d'action. David Colon a suggéré de créer des réseaux sociaux « d'intérêt public », ne reposant pas sur un « modèle publicitaire prédateur » mais sur des « algorithmes transparents ». Axel Dauchez, fondateur de Make.org, plateforme de démocratie participative, a proposé de « construire des périodes de réserve sur les réseaux sociaux » avant les élections, à l'instar des règles appliquées aux médias traditionnels.