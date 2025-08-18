Rima Hassan accusée d’avoir lancé une "fatwa" contre l’imam Hassen Chalgoumi : son avocat saisit la justice

Articles recommandés -

Une nouvelle polémique enfle autour de la députée européenne Rima Hassan. Dans une publication diffusée sur le réseau X, l’élue aurait laissé entendre que « le temps de l’imam Chalgoumi est compté », une formule aussitôt interprétée comme un appel à la haine et dénoncée par de nombreux internautes comme une véritable « fatwa ». Face à cette déclaration menaçante, l’avocat de l’imam, Me David-Olivier Kaminski, a annoncé le dépôt immédiat d’une plainte.

Selon lui, l’affaire dépasse le cadre de la joute politique : « Nous ne sommes plus dans une simple polémique, mais dans le droit commun. Il s’agit de provocation à la violence, peut-être même de complicité de tentative d’homicide volontaire », a-t-il déclaré sur i24NEWS. Il insiste sur le caractère flagrant de l’infraction et estime que l’immunité parlementaire de Rima Hassan ne saurait la protéger dans ce cas précis : « Elle peut être immédiatement poursuivie par la justice. »

Pour l’avocat, les propos de la députée relèvent d’une gravité exceptionnelle, équivalente à « une fatwa », c’est-à-dire une incitation explicite à commettre des violences contre une personne. « Soit la démocratie est forte et Mme Hassan sera poursuivie, soit elle est faible et tout sera permis à Mme Hassan », a-t-il martelé, appelant directement les ministres de la Justice et de l’Intérieur à agir. L’imam Hassen Chalgoumi, connu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux, vit déjà sous protection policière depuis plusieurs années. Son avocat rappelle qu’il est régulièrement la cible de menaces, et que les mots de Rima Hassan risquent d’attiser davantage la haine. « Nous attendons désormais une réponse claire de la République, que la chaîne police-justice montre qu’elle est présente », a conclu Me Kaminski. Pour lui, il en va de la crédibilité des institutions face à une menace visant non seulement un homme, mais aussi les valeurs républicaines.