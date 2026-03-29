L’eurodéputée Rima Hassan affirme avoir été empêchée d’entrer au Canada, dénonçant une "tentative de censure" après la révocation de son autorisation de voyage électronique à la veille de son départ. Invitée à intervenir lors de deux conférences à l’université Concordia de Montréal, elle devait notamment aborder les questions de liberté d’expression et de mobilisation en soutien au peuple palestinien.

Selon son mouvement politique, La France insoumise (LFI), les autorités canadiennes ont rouvert l’examen de son dossier quelques heures avant son départ, invoquant des éléments liés à des omissions administratives, notamment l’absence de mention d’un refus d’entrée sur un territoire étranger. En février 2025, Rima Hassan avait en effet été interdite d’entrée en Israël lors d’un déplacement avec une délégation européenne.

Dans son communiqué, LFI dénonce le "lobbying" d’organisations "pro-israéliennes" qui ont "activement œuvré, ces dernières semaines, pour empêcher la venue de Rima Hassan au Canada".

Cette décision intervient dans un contexte déjà tendu autour de ses prises de position. L’eurodéputée fait l’objet de plaintes pour "apologie du terrorisme" après avoir estimé que le Hamas pouvait mener une "action légitime" dans un cadre de lutte armée. Aucune condamnation ni mise en examen n’a toutefois été prononcée à ce stade, rappelle son entourage.

Plusieurs organisations juives canadiennes, dont le CIJA et B'nai Brith Canada, ont salué la décision des autorités, estimant qu’elle empêche de donner une tribune à des discours jugés problématiques. À l’inverse, des responsables politiques, notamment au sein du Nouveau Parti démocratique, ont exprimé leur inquiétude face à une mesure qualifiée de "suspecte".

Malgré cette interdiction, Rima Hassan a annoncé qu’elle interviendrait à distance lors des conférences prévues, affirmant vouloir profiter de cette situation pour dénoncer ce qu’elle considère comme une atteinte à la liberté d’expression et à l’exercice de son mandat parlementaire.