Rima Hassan, interdite d'entrée en Israël, conteste l'assassinat de la famille Bibas et justifie l'attaque du Hamas

Rima Hassan, membre française du Parlement européen (LFI) à qui l'entrée en Israël a été récemment refusée, a suscité l'indignation en France en affirmant que la famille Bibas n'a pas été assassinée par ses ravisseurs et en justifiant l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Les experts médico-légaux israéliens ont pourtant confirmé que Shiri Bibas et ses deux jeunes enfants ont été brutalement assassinés par leurs ravisseurs en novembre 2023.

Rima Hassan a répondu "non" aujourd'hui sur Sud Radio lorsqu'on lui a demandé si Shiri Bibas et ses enfants avaient été assassinés.

"La famille Bibas elle-même a demandé aux autorités israéliennes de cesser de commenter les circonstances de la mort de leurs proches", a-t-elle déclaré, arguant qu'ils n'ont pas reçu "d'informations officielles et claires sur les rapports communiqués par l'armée israélienne."

Ces propos déforment les commentaires de la famille Bibas. La famille a reconnu que l'autopsie prouve que Shiri, Ariel et Kfir Bibas ont été assassinés, et a demandé que davantage de détails ne soient pas communiqués aux médias, pour des raisons de confidentialité. En exprimant leur colère face à la fuite de détails plus explicites sur les décès, ils ont souligné qu'ils n'ont pas encore reçu eux-mêmes tous les détails. À aucun moment ils n'ont remis en question l'affirmation des experts médico-légaux selon laquelle les trois ont été tués par leurs gardiens.

Bien que Hassan a reconnu que les enfants Bibas "ne seraient pas morts s'ils n'avaient pas été enlevés", elle a ajouté que "les 18 000 enfants palestiniens ne seraient pas morts si nous n'avions pas un régime d'occupation et de colonisation imposé par Israël." "Y aurait-il eu le Hamas et les attaques du 7 octobre s'il n'y avait pas eu d'occupation illégale et un blocus illégal imposé depuis des décennies ?", a-t-elle demandé, arguant que le Hamas s'était engagé dans une "action légitime." Le ministre de l'Intérieur a annoncé peu de temps après faire un signalement à la justice. Le maire de Cannes, David Lisnard, a déclaré qu'il signalait Hassan au Parquet. "Rima Hassan ne se donne même plus la peine de jouer avec la loi pour agir comme porte-parole du Hamas. Aujourd'hui, elle légitime littéralement les actions du Hamas", a-t-il déclaré. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a affirmé que l'eurodéputée "devrait être poursuivie pour apologie du terrorisme."