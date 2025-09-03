Rima Hassan : "Le 7 octobre, toutes les composantes politiques palestiniennes ont participé"

Articles recommandés -

Dans une déclaration qui suscite de vives réactions, Rima Hassan, eurodéputée LFI, a affirmé dans un entretien donné à la chaîne YouTube Thinkerview, publié mardi, que l’attaque du 7 octobre ne relevait pas uniquement du Hamas mais d’"une coalition plus large impliquant plusieurs composantes politiques de la société palestinienne" présentes dans la bande de Gaza.

« Ce n'est pas seulement le Hamas qui a commandité et préparé l'attaque du 7 octobre, a-t-elle déclaré. Toutes les composantes politiques de la société palestinienne ont participé à la préparation de ces attaques », a-t-elle précisé, soulignant que le Hamas n'était que le mouvement le plus structuré au sein d'une organisation collective plus vaste.

Elle a également réagi aux accusations de terrorisme portées contre ces attaques en évoquant l'histoire des luttes de libération. « Le sept, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un mode opératoire terroriste. C'est comme les Algériens quand ils faisaient sauter des cafés de Français en Algérie. Il arrive un moment où le FLN se dit qu'après plus de 100 ans de colonisation et près d’un million de martyrs, ces Français n'ont pas l'air de comprendre qu'on veut notre indépendance », a-t-elle expliqué, avant de rappeler que l’ANC de Nelson Mandela avait également été classée organisation terroriste.

Ce n’est pas la première fois que la députée européenne minimise la responsabilité du Hamas dans le massacre du 7 octobre 2023 en Israël. En février dernier, au micro de Sud Radio, la représentante de La France insoumise avait réaffirmé « la légitimité du Hamas », tout en affirmant s’exprimer au nom du droit international.