Rima Hassan relance une théorie complotiste sur un prétendu "vol d’organes" par Israël
Ses propos, jugés complotistes et antisémites par de nombreux responsables politiques, ont suscité un concert d’indignations
Nouvelle controverse autour de Rima Hassan, eurodéputée La France insoumise (LFI). Mercredi 29 octobre, l’élue a relayé sur X (ex-Twitter) une information du média britannique Novara Media, affirmant qu’Israël aurait, depuis trente ans, prélevé des organes sur des Palestiniens décédés « à des fins lucratives, de transplantation et de recherche ».
Dans son message, la députée a écrit : « Le vol d’organes par Israël sur les corps palestiniens sans leur consentement. Une pratique vieille de 30 ans. »
Ses propos ont aussitôt provoqué un torrent de condamnations politiques, accusant Rima Hassan de propager une théorie conspirationniste à caractère antisémite.
La sénatrice socialiste Laurence Rossignol a dénoncé une députée qui « recycle les plus vieilles et les pires rumeurs qui ont alimenté la haine des juifs depuis des siècles ».
L’élue Anne-Laurence Petel a renchéri, évoquant « une pratique antisémite vieille de 3 000 ans ».
De son côté, l’avocat Aurélien Veil a rappelé qu’« il n’est pas possible de prélever les organes d’un mort, puisqu’ils se nécrosent immédiatement », ajoutant : « Cette légende de prélèvement par Israël d’organes de Palestiniens, c’est la version contemporaine de l’accusation de meurtre rituel. »
Ce nouvel épisode alimente le débat sur la dérive antisémite présumée de certains élus de LFI, alors que la polémique autour de la députée franco-palestinienne ne cesse de croître depuis le 7 octobre.