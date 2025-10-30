Rima Hassan relance une théorie complotiste sur un prétendu "vol d’organes" par Israël

Nouvelle controverse autour de Rima Hassan, eurodéputée La France insoumise (LFI). Mercredi 29 octobre, l’élue a relayé sur X (ex-Twitter) une information du média britannique Novara Media, affirmant qu’Israël aurait, depuis trente ans, prélevé des organes sur des Palestiniens décédés « à des fins lucratives, de transplantation et de recherche ».

Dans son message, la députée a écrit : « Le vol d’organes par Israël sur les corps palestiniens sans leur consentement. Une pratique vieille de 30 ans. »

Ses propos ont aussitôt provoqué un torrent de condamnations politiques, accusant Rima Hassan de propager une théorie conspirationniste à caractère antisémite.

La sénatrice socialiste Laurence Rossignol a dénoncé une députée qui « recycle les plus vieilles et les pires rumeurs qui ont alimenté la haine des juifs depuis des siècles ».

L’élue Anne-Laurence Petel a renchéri, évoquant « une pratique antisémite vieille de 3 000 ans ».

De son côté, l’avocat Aurélien Veil a rappelé qu’« il n’est pas possible de prélever les organes d’un mort, puisqu’ils se nécrosent immédiatement », ajoutant : « Cette légende de prélèvement par Israël d’organes de Palestiniens, c’est la version contemporaine de l’accusation de meurtre rituel. »

Ce nouvel épisode alimente le débat sur la dérive antisémite présumée de certains élus de LFI, alors que la polémique autour de la députée franco-palestinienne ne cesse de croître depuis le 7 octobre.