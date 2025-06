Rima Hassan révèle avoir refusé de visionner les images du 7 octobre

L'eurodéputée Rima Hassan a dévoilé samedi sur Radio Nova les détails de son interception par la marine israélienne lors de sa tentative de "briser le blocus" de Gaza. Parmi les révélations les plus marquantes, son refus catégorique de visionner un extrait vidéo des attaques du Hamas du 7 octobre que les autorités israéliennes tentaient de lui imposer.

"Une logique de propagande guerrière"

"On nous a emmenés dans une petite salle avec un énorme écran portant le titre 'attaques du 7 octobre, les attaques du Hamas du 7 octobre'", raconte Hassan. Avec trois autres militants, dont Greta, elle a fermement décliné cette projection de 10 à 15 minutes. "Nous avons refusé. On a vraiment considéré que c'était une logique de propagande guerrière, visant à légitimer ou à justifier ce qui se passe", explique-t-elle.

L'eurodéputée précise n'avoir "jamais remis en cause les attaques en elles-mêmes" ni "contesté l'atrocité des attaques du 7 octobre", mais dénonce une "tentative de manipulation" : "C'était pour nous dire que ce que fait Israël à Gaza, c'est à cause du 7 octobre. Mais ça, c'est une rhétorique qu'on se refuse à accepter au regard des atrocités commises à Gaza, des violations du droit international, de la famine, du contexte de génocide." Rima Hassan décrit également des soldats israéliens "très jeunes, 22-23 ans" qui semblaient "regretter d'être là" et se contentaient de répéter : "Nous, on ne fait qu'obéir." Elle dénonce "la soumission totale à l'ordre, même le plus absurde", particulièrement préoccupée par le fait que ces commandos agissaient "sous instruction politique" du "régime politique israélien actuel".