Rock en Seine : Caroline Yadan demande l’interdiction du groupe Kneecap

La députée Caroline Yadan, représentante des Français de l’étranger, dont ceux d’Israël, a appelé lundi à l’interdiction du groupe nord-irlandais Kneecap au festival Rock en Seine, prévu le 24 août à Paris. Dans une lettre adressée au préfet de police Laurent Nunez et au ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, elle dénonce les positions radicales pro-palestiniennes du trio de rap, accusé de soutenir des organisations terroristes. Kneecap, connu pour brandir des drapeaux palestiniens et boycotter Israël, a affiché à Coachella 2025 des messages comme « Israël commet un génocide » et « Fuck Israel. Free Palestine ». À Glastonbury, ils ont scandé « Free Palestine », et un membre, Liam O’Hanna, est inculpé au Royaume-Uni pour soutien au Hezbollah après avoir exhibé son drapeau à Londres.

Caroline Yadan qualifie leur programmation d’« insulte aux valeurs républicaines », dénonçant l’apologie du terrorisme islamiste, les appels à la violence et la haine antisémite. La mairie de Saint-Cloud a récemment retiré une subvention de 40 000 euros au festival pour cette raison. La députée presse les autorités d’interdire le concert et le directeur du festival de déprogrammer Kneecap, affirmant que « la haine ne passera pas sur scène ».