Rock en Seine : le concert controversé du groupe Kneecap sous haute surveillance

Le festival Rock en Seine, organisé dimanche 24 août à Saint-Cloud, a été marqué par un concert très controversé du groupe nord-irlandais Kneecap, connu pour ses prises de position radicales contre Israël et son soutien affiché à la cause palestinienne. Le spectacle, surveillé de près par les autorités, s’est tenu devant plusieurs milliers de spectateurs.

Dès les premières minutes, le trio a lancé des slogans pro-palestiniens, scandant "Free, free Palestine !" devant un public où l’on apercevait des keffiehs et des drapeaux irlandais. Le groupe a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d’être un "criminel de guerre" et qualifié les opérations militaires à Gaza de "génocide", des propos jugés particulièrement polémiques dans un contexte de forte sensibilité autour du conflit.

L’un des membres de Kneecap, Liam O’Hanna alias Mo Chara, est actuellement poursuivi au Royaume-Uni pour "infraction terroriste" après avoir brandi un drapeau du Hezbollah lors d’un concert à Londres en 2024. Cette organisation chiite pro-iranienne, farouchement hostile à Israël, est classée terroriste par le Royaume-Uni et plusieurs pays occidentaux. Mo Chara a comparu à Londres la semaine dernière et reste sous le coup d’une décision de justice attendue le 26 septembre.

Cette affaire a relancé le débat sur la participation de Kneecap à Rock en Seine. Plusieurs voix, dont celle du président du Crif, Yonathan Arfi, ont dénoncé la tenue du concert, accusant le groupe de "profaner la mémoire des 50 Français tués par le Hamas le 7 octobre et de toutes les victimes françaises du Hezbollah".

Face à la polémique, la ville de Saint-Cloud a retiré une subvention de 40 000 euros accordée au festival, suivie par la région Île-de-France, qui a annulé son soutien financier de près de 300 000 euros.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, avait prévenu que la vigilance serait renforcée concernant "tout propos à caractère antisémite, d’apologie du terrorisme ou appelant à la haine".

Malgré les critiques, les organisateurs ont maintenu le concert, invoquant la "liberté de création et d’expression". Mais la polémique souligne les tensions croissantes autour des prises de position anti-israéliennes dans le monde culturel français, dans un climat déjà marqué par la guerre à Gaza et la recrudescence des actes antisémites.