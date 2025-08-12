Roissy : un contrôleur aérien suspendu pour avoir lancé "Free Palestine" à un équipage israélien

Articles recommandés -

Lundi matin, lors d’un échange radio avec l’équipage d’un vol El Al au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, un contrôleur aérien a prononcé « Free Palestine ».

Selon le ministre des Transports Philippe Tabarot, l’analyse des enregistrements confirme les faits. Le fonctionnaire s’est vu retirer « toute possibilité d’exercer jusqu’à nouvel ordre » et une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée.

« La sanction devra être à la hauteur de la gravité des faits », a déclaré le ministre, rappelant que les radiocommunications doivent se limiter à la sécurité et à la régularité du trafic aérien. Il a dénoncé un manquement au devoir de réserve des contrôleurs, tenus à une stricte neutralité.

L’affaire a été signalée par la compagnie israélienne, entraînant l’ouverture d’une enquête administrative. Le CRIF a condamné un « incident inacceptable » qui viole à la fois « l’impératif de neutralité politique » et les protocoles de sécurité entre une tour de contrôle et un avion en phase de décollage.

Cet incident intervient dans un contexte diplomatique tendu entre Paris et Jérusalem, alors que la guerre à Gaza se poursuit.