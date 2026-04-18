Saint-Étienne : le maire veut rompre le jumelage avec une ville israélienne

Le maire socialiste de Saint-Étienne, Régis Juanico, a annoncé vouloir engager « la construction d’un jumelage » avec une collectivité palestinienne, afin de remplacer celui qui lie la ville à Nof HaGalil, en Israël, depuis 1974, a rapporté BFM TV. Une décision assumée politiquement, l’édile estimant que cette commune israélienne est aujourd’hui « dirigée par l’extrême droite ».

Dans un communiqué, la municipalité explique vouloir réorienter sa coopération internationale au nom du « droit international » et de la « solidarité humaine », évoquant « la tragédie qui frappe le peuple palestinien » et la situation à Gaza. Elle souligne également que le jumelage historique avec Nof HaGalil serait désormais « de fait suspendu », faute d’échanges concrets.

La référence explicite à l’orientation politique de la municipalité israélienne marque une rupture assumée. En qualifiant la ville partenaire de « dirigée par l’extrême droite », Régis Juanico inscrit sa décision dans une lecture politique du conflit, au-delà du seul cadre de la coopération locale. Un positionnement qui alimente les critiques.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France en région Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé une initiative « qui n’aide ni la paix ni la justice » et « alimente les fractures ». L’organisation appelle les élus à la « responsabilité », estimant que rompre un lien avec une ville israélienne démocratique constitue un signal contre-productif.

Sur le plan local, cette décision intervient dans un climat militant. Une manifestation est prévue à l’appel de plusieurs organisations, dont La France insoumise, pour exiger la fin du jumelage avec Nof HaGalil, qualifiée de « colonie » par ses opposants. D’autres rassemblements sont attendus lors du prochain conseil municipal.