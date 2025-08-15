Sébastien Delogu dévoile un tatouage niant l'existence d'Israël sur son compte Instagram

Articles recommandés -

Le député marseillais de La France insoumise, Sébastien Delogu, est à nouveau au centre d’une vive controverse. Le 14 août, il a publié sur Instagram la photo d’un nouveau tatouage ornant son mollet : une carte stylisée en noir représentant la "Palestine" de la mer Méditerranée au Jourdain, incluant l’ensemble du territoire israélien, accompagnée d’une inscription en arabe signifiant "Palestine libre".

Ce choix symbolique, qui rappelle son geste de mai 2024 lorsqu’il avait brandi un drapeau palestinien à l’Assemblée nationale, a rapidement suscité des réactions indignées. Pour de nombreux commentateurs, cette carte efface purement et simplement l’existence de l’État d’Israël. Sur X, le journaliste Frédéric Haziza (Radio J) a dénoncé "une Palestine de la mer au Jourdain qui englobe Israël", accusant l’élu de promouvoir la destruction de l’État hébreu et d’en faire un axe de campagne pour les municipales à Marseille.

La riposte de Delogu ne s’est pas fait attendre : dans une story Instagram, il a qualifié Haziza de "lâche" et a publié certains messages virulents qu’il affirme avoir reçus en réaction à son tatouage.

Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle. Plusieurs internautes dénoncent un geste signifiant "une négation totale de l’existence d’Israël" et l’illustration d’un "antisémitisme décomplexé" au sein de LFI. D’autres ironisent : "Il ne risque pas de se tromper sur la localisation de la Palestine… il l’a carrément tatouée sur la peau" ou encore "Il n’aurait pas fait le tatouage de la France, évidemment".