Sébastien Lecornu appelle Israël à mettre fin à la guerre au Liban

Interpellé à l’Assemblée nationale par le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, sur la situation au Liban, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a réaffirmé la position de la France en faveur d’une désescalade régionale et d’un règlement global des crises qui secouent le Moyen-Orient. Il a d’abord rendu hommage aux deux soldats français récemment tombés dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations unies au Liban, rappelant le lourd tribut payé par la France dans le pays depuis l’attentat du Drakkar en 1983.

Le chef du gouvernement a expliqué que la diplomatie française poursuivait plusieurs objectifs prioritaires : assurer la sécurité des ressortissants français présents au Liban, préserver la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et soutenir les autorités libanaises. Il a également souligné que Paris considérait depuis le début du conflit qu’aucune solution durable à la crise régionale ne pouvait être trouvée sans traiter la question libanaise.

Selon Sébastien Lecornu, certains acteurs internationaux ont commis une erreur en cherchant à dissocier le dossier libanais des discussions plus larges sur l’Iran. Il a estimé que les liens étroits entre Téhéran et l’organisation terroriste Hezbollah rendaient cette approche intenable et que les développements actuels démontraient que la situation au Liban demeurait un élément central de l’équation régionale.

Le Premier ministre a ensuite adopté un ton particulièrement ferme à l’égard d’Israël. Tout en appelant au respect du cessez-le-feu, qu’il a qualifié de particulièrement fragile, il a déclaré qu’Israël devait "mettre fin à cette guerre" et cesser ce qu’il a présenté comme une "occupation illégale" de territoires libanais. Selon lui, les opérations militaires menées par le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne contribuent pas à renforcer la sécurité d’Israël à long terme, mais risquent au contraire de créer de nouvelles menaces pour l’État hébreu et pour l’ensemble de la région.

Sébastien Lecornu a enfin dénoncé ce qu’il a décrit comme une stratégie de "guerre permanente" poursuivie par Benjamin Netanyahou. Il a affirmé que cette politique devait être combattue sur le plan diplomatique et a appelé les partenaires régionaux ainsi que les États-Unis à œuvrer en faveur d’une solution politique susceptible de mettre un terme aux tensions qui continuent d’embraser le Liban et le Moyen-Orient.