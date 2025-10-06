Sébastien Lecornu démissionne au lendemain de la formation de son gouvernement

Le Premier ministre fraîchement nommé, Sébastien Lecornu, a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a acceptée, a annoncé l’Élysée lundi matin.

La décision intervient au lendemain de l’annonce de la composition du nouveau gouvernement par Lecornu, dont plusieurs ministres avaient été reconduits.

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a exigé la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue d’élections législatives anticipées.

« Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l’Assemblée nationale », a déclaré M. Bardella en arrivant au siège de son parti, appelant le président de la République à trancher rapidement pour « redonner la parole aux Français ». De son côté, La France insoumise demande «l'examen immédiat» à l'Assemblée nationale de sa motion de destitution du président Emmanuel Macron, a affirmé lundi matin Jean-Luc Mélenchon.