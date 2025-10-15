Sébastien Lecornu : "Quand on s’en prend à un juif de France, on s’en prend à la République"

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a prononcé, ce mercredi à l’Assemblée nationale, un discours mêlant diplomatie et cohésion nationale, saluant l’accord de paix entre Israël et le Hamas tout en réaffirmant la lutte intransigeante de la France contre l’antisémitisme.

« Enfin, cet accord de paix, fruit de plusieurs mois d’efforts de la communauté internationale, nous permet d’entrer dans le jour d’après », a-t-il déclaré, insistant sur trois urgences : l’aide humanitaire, la gouvernance palestinienne et la sécurité régionale. Lecornu a rappelé que la France poursuivait l’acheminement de vivres et de médicaments, notamment via la coopération égyptienne, et qu’elle disposait de l’expertise nécessaire pour accompagner la formation des forces de sécurité palestiniennes « dans un cadre onusien, avec nos partenaires britanniques et américains ».

Le chef du gouvernement a également dénoncé une explosion des actes antisémites en France, multipliés par quatre depuis octobre 2023. « Nos compatriotes juifs représentent 1 % de la population, mais plus de la moitié des actes xénophobes », a-t-il souligné, avant de marteler : « Tous les plans et toutes les lois ne serviront à rien si ce combat n’est pas partagé par toute la République. Quand on s’en prend à un juif de France, on s’en prend à la République. »