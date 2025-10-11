Sébastien Lecornu reconduit à Matignon malgré la fronde politique

Emmanuel Macron a confirmé vendredi soir la reconduction de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, moins de 24 heures après la démission de son premier gouvernement, renversé avant même d’avoir réellement commencé. « J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée », a réagi le chef du gouvernement sur X.

Le président lui a accordé « carte blanche » pour former un nouvel exécutif et relancer le dialogue avec les partis, alors que le projet de budget 2026 doit être présenté dès lundi en Conseil des ministres. Lecornu promet un gouvernement de « renouvellement et de diversité des compétences », appelant ses futurs ministres à « se déconnecter des ambitions présidentielles ».

Mais la tâche s’annonce périlleuse : la gauche, les écologistes et le Rassemblement national ont déjà promis de censurer ce qu’ils qualifient de « nouveau bras d’honneur » aux Français. À droite, Les Républicains hésitent encore à participer, tandis qu’Horizons d’Édouard Philippe envisage un soutien critique.

Pris en étau entre une majorité éclatée et des oppositions galvanisées, Lecornu devra convaincre vite pour éviter une nouvelle crise institutionnelle. À l’Assemblée, le Parti socialiste réclame la fin du 49.3 et la suspension de la réforme des retraites ; faute de quoi, il rejoindra la censure. Une équation politique explosive que le Premier ministre aborde, cette fois, sous haute tension.