Sébastien Lecornu sauve son gouvernement de justesse après deux motions de censure rejetées

Le gouvernement de Sébastien Lecornu a frôlé la chute. Mardi, les deux motions de censure déposées contre l’exécutif ont été rejetées à l’Assemblée nationale, la plus menaçante échouant à seulement 18 voix de la majorité absolue.

La première motion, portée par le Rassemblement national et l’UDR, n’a recueilli que 144 voix. La seconde, déposée par La France insoumise et soutenue par plusieurs groupes de gauche, a obtenu 271 voix sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement.

Ce revers de justesse intervient dans un climat politique tendu. Les débats dans l’Hémicycle ont été particulièrement agités, obligeant la présidente de l’Assemblée nationale à intervenir à plusieurs reprises pour ramener le calme, y compris lors de l’intervention du Premier ministre.

Sébastien Lecornu avait annoncé, en amont du vote, la suspension de la réforme des retraites, un geste destiné à éviter que le Parti socialiste ne se joigne à la censure. Si la majorité des députés socialistes ont respecté l’accord de non-censure conclu avec l’exécutif, quelques élus, à l’instar de ceux proches de Boris Vallaud, ont malgré tout voté la censure.

Aurélie Trouvé (LFI) a dénoncé un « leurre » de la part du gouvernement, tandis que Marine Le Pen a qualifié le budget présenté par le Premier ministre de « musée des horreurs » et fustigé « un spectacle pathétique ».

Laurent Baumel, pour le groupe socialiste, a tenu à rappeler que l’absence de censure ne valait pas soutien durable. « Ce n’est pas un pacte, mais un sursis et un appel au sursaut », a-t-il averti, mettant en garde contre toute tentative de relancer la réforme des retraites.

Finalement, Sébastien Lecornu a pu compter sur le soutien des députés Horizons, Ensemble pour la République, MoDem, mais aussi sur la non-censure des Républicains et du groupe LIOT. Une victoire fragile, mais suffisante pour maintenir son gouvernement en place, au moins pour l’instant.