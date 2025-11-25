Sondage : Jordan Bardella victorieux de la présidentielle face à n'importe quel candidat

À un peu plus d’un an du scrutin, une enquête Odoxa-Mascaret publiée mardi confirme une dynamique très favorable à Jordan Bardella. Selon ce sondage, le président du Rassemblement National arriverait en tête du premier tour de l’élection présidentielle 2027, quel que soit son adversaire issu du "bloc central".

Face à Édouard Philippe, Bardella recueillerait ainsi 35 % des intentions de vote, loin devant l’ancien Premier ministre crédité de 17 %. L’écart serait encore plus marqué en cas de duel avec Gabriel Attal : 36 % pour le leader du RN contre seulement 11 % pour l’ex-chef du gouvernement, qui ne parviendrait même pas à se qualifier pour le second tour.

Au second tour, Jordan Bardella l’emporterait dans tous les scénarios testés. Il serait donné gagnant face à Édouard Philippe avec 53 % des suffrages, un résultat en progression par rapport à une précédente enquête qui donnait Philippe légèrement favori. Contre Raphaël Glucksmann, sa victoire serait plus nette encore (58 % contre 42 %), un score proche de celui qu’il obtiendrait face à Gabriel Attal (56 % contre 44 %).

L’institut a également simulé un duel avec Jean-Luc Mélenchon. Dans cette configuration, le candidat de La France insoumise serait très largement distancé : 74 % pour Bardella, contre 26 % seulement pour le tribun insoumis.

Le sondage ne teste pas la candidature de Marine Le Pen, mais indique que Jordan Bardella bénéficie d’une popularité légèrement supérieure auprès de l’ensemble des Français comme des sympathisants du RN, avec un avantage évalué à +7 points.

Parallèlement, le président des Républicains, Bruno Retailleau, obtiendrait 8 % des voix au premier tour si Édouard Philippe représentait le centre, et 10 % dans un scénario où Gabriel Attal serait le candidat de ce camp.

Si ces projections restent soumises à de nombreuses incertitudes, elles confirment toutefois une tendance lourde : Jordan Bardella apparaît aujourd’hui comme le favori incontesté de l’élection présidentielle à venir.