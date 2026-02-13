Sondage : un Français sur quatre pense que les Juifs sont plus riches que la moyenne

À l’occasion du vingtième anniversaire de l’assassinat antisémite d’Ilan Halimi, l’Union des Étudiants Juifs de France (UEJF) publie, en partenariat avec l’IFOP, une étude alarmante sur l’état de l’opinion en France. Si certains indicateurs montrent un léger recul, le socle des préjugés demeure profondément enraciné.

Selon l’enquête, 26 % des Français estiment encore que "les Juifs sont plus riches que la moyenne", un stéréotype qui avait nourri la logique criminelle du "gang des barbares". Plus largement, 69 % considèrent que les Juifs sont "plus solidaires entre eux". Pour les auteurs de l’étude, ces chiffres illustrent la persistance d’un imaginaire collectif marqué par des représentations anciennes, désormais reformulées sous des formes plus diffuses.

L’étude met en lumière une mutation de l’antisémitisme, qui s’exprimerait de plus en plus à travers des soupçons liés au pouvoir ou à l’influence supposée, souvent imbriqués dans un antisionisme radical. Ainsi, 22 % des personnes interrogées voient dans le sionisme une organisation internationale cherchant à influencer le monde au profit des Juifs. Un jeune sur deux conteste par ailleurs la légitimité de l’existence d’Israël.

Les résultats révèlent également des clivages politiques marqués. Parmi les sympathisants de La France insoumise, 54 % remettent en cause la légitimité d’Israël et 35 % adhèrent à l’idée d’une organisation visant à influencer le monde, réactivant des schémas complotistes.

Sur le plan mémoriel, le constat est préoccupant : 73 % des 18-24 ans déclarent ne pas connaître l’affaire Ilan Halimi. Pour l’UEJF, cet effacement progressif de la mémoire crée un terrain propice au retour des discours hostiles.

Son président, Yossef Murciano, alerte sur une banalisation préoccupante. Selon lui, certains préjugés antisémites seraient aujourd’hui "repeints" sous des habits antisionistes, qu’il s’agisse de l’idée d’un "lobby" ou de celle d’une double allégeance attribuée aux Français juifs. "Vingt ans après, l’affaire Ilan Halimi reste le symbole tragique des préjugés qui tuent", affirme-t-il, appelant à une mobilisation pour préserver la cohésion nationale et les principes démocratiques.